Президент Мексики сообщил, что Клаудия Шейнбаум станет новой главой государства

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в социальной сети X сообщил, что по результатам выборов кандидат от проправительственной коалиции "Продолжим вместе творить историю" Клаудия Шейнбаум станет новой главой государства, передает ТАСС.
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