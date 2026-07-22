Госавтоинспекция Твери усилила контроль за электросамокатчиками

В Твери подвели итоги профилактического рейда «Электросамокат» С 13 по 19 июля сотрудники Госавтоинспекции Твери провели серию профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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