Мишустин поблагодарил Володина и Матвиенко

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совфеда Валентину Матвиенко за вклад в укрепление взаимодействия кабмина и парламента.
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