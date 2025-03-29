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Мишустин поблагодарил Володина и Матвиенко

Мишустин поблагодарил Володина и Матвиенко

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совфеда Валентину Матвиенко за вклад в укрепление взаимодействия кабмина и парламента.

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