Санаторий имени В. И. Ленина на курорте Ундоры Ульяновская область. Лучший санаторий Поволжья. В санатории лечат заболевания ЖКТ, мочеполовой, мочевыводящей системы, болезни сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, мочекаменные и желчекаменные заболевания.
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