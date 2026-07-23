Санаторий Ундоры
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Санаторий Ундоры

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Санаторий имени В. И. Ленина

Санаторий имени В. И. Ленина

Санаторий имени В. И. Ленина на курорте Ундоры Ульяновская область. Лучший санаторий Поволжья. В санатории лечат заболевания ЖКТ, мочеполовой, мочевыводящей системы, болезни сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, мочекаменные и желчекаменные заболевания.

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