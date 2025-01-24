Небензя: война в Газе показала отношение Запада к защите прав человека

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что западные страны не проявляют заинтересованности в привлечении к ответственности виновных в убийствах детей в секторе Газа.
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