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RT: фирмы соратника Навального, консультирующие западные спецслужбы, ушли в убыток

RT: фирмы соратника Навального, консультирующие западные спецслужбы, ушли в убыток

Британские компании Lester Partners и Zorge Partners, принадлежащие бывшему топ-менеджеру ФБК* и соратнику Алексея Навального, иноагенту Владимиру Ашуркову**, опубликовали отчёты за 2025 год.

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