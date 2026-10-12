RT: фирмы соратника Навального, консультирующие западные спецслужбы, ушли в убыток

Британские компании Lester Partners и Zorge Partners, принадлежащие бывшему топ-менеджеру ФБК* и соратнику Алексея Навального, иноагенту Владимиру Ашуркову**, опубликовали отчёты за 2025 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Додон: евроинтегр...
- Додон: евроинтегр...
- Демократы призвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым