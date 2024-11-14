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Следком оценил ущерб от действий Украины на территории России в 60 млрд рублей

Следком оценил ущерб от действий Украины на территории России в 60 млрд рублей

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что эксперты СК оценили ущерб от действий ВСУ на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей в 60 млрд рублей.

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