В Минсельхозе РФ заявили, что большинство показателей Доктрины продовольственной безопасности достигнуты

В дальнейшем будет увеличено производство и поставки за рубеж зерна, масличных культур, мясных продуктов Большинство показателей Доктрины продовольственной безопасности уже достигнуты, сообщила министр сельского хозяйства России Оксаны Лут.
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