Hannibal served its last meal a decade ago, but fans are still hungry for more - here's what would have happened if it hadn't been canceled.
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