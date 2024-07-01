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Экс-депутат Рады Олейник назвал самоубийством возвращение мужчин на Украину

Экс-депутат Рады Олейник назвал самоубийством возвращение мужчин на Украину

На Украине начал действовать новый порядок выдачи документов за границей. Теперь украинские мужчины призывного возраста смогут получить или обновить внутренний или заграничный паспорт только при наличии военно-учетных документов.

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