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Банк «Открытие» дарит клиентам «новогодний кешбэк»

Банк «Открытие» дарит клиентам «новогодний кешбэк»

В банке «Открытие» стартовала акция «С 10% кешбэка в Новый год!». Клиенты, оформившие любую кредитную карту банка в период с 15 ноября по 31 декабря 2021 года, получат кешбэк 10% на все покупки.

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