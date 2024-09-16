Только раздуют конфликт: последствия возможного удара ВСУ испугали США Евгения КомароваЗападные страны рискуют спровоцировать опасную эскалацию конфликта, если предоставят Украине возможность использовать западное оружие для ударов по российской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии