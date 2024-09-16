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Только раздуют конфликт: последствия возможного удара ВСУ испугали США

Только раздуют конфликт: последствия возможного удара ВСУ испугали США Евгения КомароваЗападные страны рискуют спровоцировать опасную эскалацию конфликта, если предоставят Украине возможность использовать западное оружие для ударов по российской территории.

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