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В Гулькевичи женщину подозревают в убийстве сестры

В Гулькевичи женщину подозревают в убийстве сестры

По уголовному делу ведут следствие и сбор доказательств.Накануне следственный отдел по Гулькевичскому району СКР возбудил уголовное дело против 36-летней женщины, которую подозревают в убийстве старшей сестры.

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