В Гулькевичи женщину подозревают в убийстве сестры

По уголовному делу ведут следствие и сбор доказательств.Накануне следственный отдел по Гулькевичскому району СКР возбудил уголовное дело против 36-летней женщины, которую подозревают в убийстве старшей сестры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии