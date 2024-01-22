Головная боль является причиной боли в зубах

К данному выводу пришли стоматологи, изучавшие вопрос. Почему болит голова? Часто причиной обращения пациента к невропатологу с жалобами на мигрень непонятного происхождения являются катаральные процессы в ротовой полости.
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