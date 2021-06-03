ФРГ ответила на заявление России о сохранении транзита газа через Украину

Евгений СокольскийПолитикаФРГ ответила на заявление России о сохранении транзита газа через Украину Германия поддерживает желание России сохранить украинский транзит газа после завершения текущего соглашения.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВлад ВладимировЕсли кто то сердобольный хочет , чтобы Россия оставила транзит через хохлов, то пусть покрытие всех рисков и потерь от этих отношений берет там на себя. А если - нет, то и не надо тут диктовать условия РФ, которые выгодны лишь для её врагов...А то, когда покупатель диктует условия продавцу получается ФИГНЯ...Комментировать
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