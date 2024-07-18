Столичный производитель ускорил производство упаковочной пленки благодаря участию в нацпроекте

Столичная торгово-производственная компания «Артпласт», специализирующаяся на изготовлении упаковочных материалов и продаже одноразовой посуды, ускорила процесс производства упаковочной пленки на 21% благодаря национальному проекту «Производительность труда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии