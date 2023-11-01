Законодатели предложили не считать прогул причиной для увольнения

Речь идёт об отсутствии сотрудника на месте в течение четырёх часов подрядИсключить из КЗоТ норму, в соответствии с которой отсутствие работника на месте в течение четырёх часов подряд считается прогулом, предложили депутаты Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии