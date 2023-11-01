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  • Олег Тимофеев
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Законодатели предложили не считать прогул причиной для увольнения

Законодатели предложили не считать прогул причиной для увольнения

Речь идёт об отсутствии сотрудника на месте в течение четырёх часов подрядИсключить из КЗоТ норму, в соответствии с которой отсутствие работника на месте в течение четырёх часов подряд считается прогулом, предложили депутаты Госдумы.

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