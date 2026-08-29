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FT: глава минобороны Германии призвал запретить АдГ в ряде регионов страны

FT: глава минобороны Германии призвал запретить АдГ в ряде регионов страны

Martin Schutt/TASS Министр обороны Германии Борис Писториус и глава федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир обратились в Конституционный суд страны с призывом запретить партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в четырех регионах ФРГ.

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