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Путин проведет стратегическое совещание по Дальнему Востоку на полях ВЭФ

Путин проведет стратегическое совещание по Дальнему Востоку на полях ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ФедералПресс. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал журналистов о том, что в программе президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме запланировано специализированное заседание, посвященное вопросам социального и хозяйственного развития дальневосточных территорий.

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