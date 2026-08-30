Путин проведет стратегическое совещание по Дальнему Востоку на полях ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ФедералПресс. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал журналистов о том, что в программе президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме запланировано специализированное заседание, посвященное вопросам социального и хозяйственного развития дальневосточных территорий.