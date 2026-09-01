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Царьград

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Безруков предсказал статус евразийского "Оскара" для "Бриллиантовой бабочки"

Безруков предсказал статус евразийского "Оскара" для "Бриллиантовой бабочки"

"Бриллиантовая бабочка" может стать евразийским "Оскаром", считает Сергей Безруков. Премия была предложена Никитой Михалковым в 2022 году и вручена впервые 27 ноября 2025 года.

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