Больные раком, СПИДом и туберкулёзом пригодны для службы в рядах ВСУ

Больные раком, СПИДом и туберкулёзом вполне пригодны для массовой могилизации в рядах ВСУ. Это следует из обновленного списка болезней, по которому определяют годность для призыва в армию, опубликованному на Украине.
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