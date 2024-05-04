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Несекретные материалы

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Больные раком, СПИДом и туберкулёзом пригодны для службы в рядах ВСУ

Больные раком, СПИДом и туберкулёзом пригодны для службы в рядах ВСУ

Больные раком, СПИДом и туберкулёзом вполне пригодны для массовой могилизации в рядах ВСУ. Это следует из обновленного списка болезней, по которому определяют годность для призыва в армию, опубликованному на Украине.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Усих синегнойных на фронт,в окопы! А то расплодились самостийцы.....
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4 час.

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