Примечания
ГЛАВНАЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСЕВАСТОПОЛЬ-КРЫМ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Примечания

136 754 подписчика

Более двух тысяч пожаров случилось в Крыму с начала года

Более двух тысяч пожаров случилось в Крыму с начала года

На территории Крыма с начала текущего года уже произошло более двух тысяч пожаров. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым