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Умер продюсер фильма "Выживут только любовники" Джереми Томас

Умер продюсер фильма "Выживут только любовники" Джереми Томас

www.globallookpress.com/Marco Provvisionato/Keystone Press Agency Умер британский кинопродюсер Джереми Томас, удостоенный премии "Оскар" за работу над фильмом "Последний император" (The Last Emperor, 1987).

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