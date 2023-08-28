Русская весна

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Зеленский дал понять, что готов начать переговоры с Россией

Зеленский дал понять, что готов начать переговоры с Россией

Владимир Зеленский фактически дал понять, что готов начать переговоры с Россией после того как украинская армия выйдет на границу с Крымом.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
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10 час.
Дмитрий Гурин
Что скажет дэбильный дед то и будет делать..... если раньше лобик зеленкой не помажут...... чтоб пулей не дай Бог инфекцию не занести. Хотя как по мне то клоун должен и умирать по клоунски, Свернуть шею этому куренку и вся недолга, хотя оскопление с посадкой на кол все таки романтичнее. 😜
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4 час.
Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Зеленский - еврей будет истреблять Украинцев до последнего. Это ответка За ХОЛОКОСТ, который украинцы сделали Евреям во время ВОВ.
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3 час.

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