Владимир Зеленский фактически дал понять, что готов начать переговоры с Россией после того как украинская армия выйдет на границу с Крымом.
Зеленский дал понять, что готов начать переговоры с Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AB
Anlrey Boracow
Ответить
10 час.
Дмитрий Гурин
Что скажет дэбильный дед то и будет делать..... если раньше лобик зеленкой не помажут...... чтоб пулей не дай Бог инфекцию не занести. Хотя как по мне то клоун должен и умирать по клоунски, Свернуть шею этому куренку и вся недолга, хотя оскопление с посадкой на кол все таки романтичнее. 😜
Ответить
4 час.
Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Зеленский - еврей будет истреблять Украинцев до последнего. Это ответка За ХОЛОКОСТ, который украинцы сделали Евреям во время ВОВ.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии