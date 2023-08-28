Зеленский дал понять, что готов начать переговоры с Россией

Дмитрий Гурин

Что скажет дэбильный дед то и будет делать..... если раньше лобик зеленкой не помажут...... чтоб пулей не дай Бог инфекцию не занести. Хотя как по мне то клоун должен и умирать по клоунски, Свернуть шею этому куренку и вся недолга, хотя оскопление с посадкой на кол все таки романтичнее. 😜