Головин в Лиге 1, «Локо» — «Авангард», фигурка, теннис и баскетбол

За чем следить 18 сентября: игры «Баварии» и «Челси», «Торпедо» — ЦСКА в КХЛ, ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и «Олимпиакос» — «Фенербахче»! ✅ 🎾 2:55: Марта Костюк (Украина, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 8), Гвадалахара, 1/4 финала — 6:4, 2:6, 5:7 Гвадалахара.
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