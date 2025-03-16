Фернандо Алонсо об аварии: «Увидел, что посреди трассы был рассыпан гравий, и в следующий момент меня развернуло»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги Гран-при Австралии, рассказав о том, что причиной потери контроля над машиной и аварии, вероятно, стал гравий, по которому испанец проехал непосредственно перед инцидентом.
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