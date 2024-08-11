Канцлер Австрии Нехаммер призвал к переговорам на фоне инцидента на ЗАЭС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к деэскалации и началу переговоров на фоне произошедшего на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) инцидента, при этом не упомянув, что обстрел станции вела украинская сторона.
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