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Расстреляли за $300: дело об убийстве директора лицея Люберцах дошло до суда

Расстреляли за $300: дело об убийстве директора лицея Люберцах дошло до суда

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Подмосковье завершили расследование громкого убийства 2002 года, жертвой которого стал директор лицея № 10 имени Гагарина, заслуженный учитель России Вадим Менис.

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