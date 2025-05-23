С 11 осужденных за теракт в метро Петербурга просят взыскать 67 млн рублей

Global Look Press/Aleksander Polyakov Петербургский метрополитен просит взыскать с 11 осужденных за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году 67 миллионов рублей ущерба, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.