Политика как он...
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Политика как она есть

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Российского посла вызовут в МИД Франции

Российского посла вызовут в МИД Франции

Французские власти объявили о намерении вызвать российского посла Алексея Мешкова в Министерство иностранных дел Франции для объяснений в связи с недавней серией кибератак, затронувших ряд европейских стран.

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