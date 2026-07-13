Российского посла вызовут в МИД Франции

Французские власти объявили о намерении вызвать российского посла Алексея Мешкова в Министерство иностранных дел Франции для объяснений в связи с недавней серией кибератак, затронувших ряд европейских стран.
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