Ипотека со снижением ставки от Альфа-Банка, россияне жалуются на блокировки карт. Обзор Банки.ру

Альфа-Банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой, рассказывает РБК. Клиенты банка смогут включать такой пункт в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье по рыночным программам.
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