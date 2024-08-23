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В России перестали брать стажеров из-за нехватки на них денег

В России перестали брать стажеров из-за нехватки на них денег

Количество российских компаний, которые готовы брать на стажировки студентов, рухнуло до пандемийных значений, работать с ними готовы только 48 процентов участников опроса, хотя в 2021-м их было 81 процент.

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