В России перестали брать стажеров из-за нехватки на них денег

Количество российских компаний, которые готовы брать на стажировки студентов, рухнуло до пандемийных значений, работать с ними готовы только 48 процентов участников опроса, хотя в 2021-м их было 81 процент.
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