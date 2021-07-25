Сирия отразила атаку израильских истребителей

Системы сирийской ПВО уничтожили две израильские ракеты, выпущенные по объектам в Сейдат-Зейнабе провинции Дамаск, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.