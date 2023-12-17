Массовое ДТП с несколькими фурами случилось в Новосибирской области

Столкнувшиеся большегрузы перегородили дорогу.В субботу, 16 декабря, на участке федеральной трассы Р-254 "Иртыш" в Каргатском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием нескольких грузовиков.
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