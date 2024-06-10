Джонсон: Путин не блефует. Риттер: Россия не будет тратить ядерное оружие о Британию. Пушков: когда власти США прекратят схватку с Россией

Сегодня 937 прочитали Запад должен заплатить свои долги! Мария Захарова журналистам на полях ПМЭФ заявила следующее: страны Запада не любят платить по долгам, не любят возвращать награбленное, не любят признавать себя виновным.
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