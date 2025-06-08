Пептиды в уходе: модный тренд или реальная эффективность?

Пептиды в Красоте: Модный Бум или Научное Достижение? Настоящий праздник для любителей косметики – встречайте пептиды! Эти коротенькие цепочки аминокислот завоевывают мир бьюти-индустрии с такой же быстротой, как завтракальные битвы за лучшие позиции на Instagram.