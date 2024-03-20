Россиян предупредили о резком росте количества электросамокатов на улицах городов

При этом арендовать электросамокат будет еще проще и быстрее Около 300 тысяч электросамокатов сдавали в прокат в России в 2023 году, а в 2024-м таких средств передвижения станет гораздо больше, пишет "Парламентская газета".
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