Путин: Западная Украина вернётся в состав Польши, Венгрии, Румынии

Анфиса Иванова

" Западные области, доставшиеся Украине после Второй Мировой войны, вернутся в состав Польши, Венгрии и Румынии, заявил президент Владимир Путин на встрече с моряками в День ВМФ." А вот ЭТО уже новые, интересные ноты в откровениях Путина, ранее тщательно замалчиваемые... Это торг - сигнал Западу - берите западную часть себе, а мы левобережную ?! То есть - свои подарки неблагодарным возвращать себе не будем, а ПЕРЕподарим своим заклятым врагам :! Умасливать их будем ?!