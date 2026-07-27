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Путин: Западная Украина вернётся в состав Польши, Венгрии, Румынии

Путин: Западная Украина вернётся в состав Польши, Венгрии, Румынии

Западные области, доставшиеся Украине после Второй Мировой войны, вернутся в состав Польши, Венгрии и Румынии, заявил президент Владимир Путин на встрече с моряками в День ВМФ.

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Анфиса Иванова
&quot; Западные области, доставшиеся Украине после Второй Мировой войны, вернутся в состав Польши, Венгрии и Румынии, заявил президент Владимир Путин на встрече с моряками в День ВМФ.&quot;  А вот ЭТО уже новые, интересные ноты в откровениях Путина, ранее тщательно замалчиваемые... Это торг - сигнал Западу - берите западную часть себе, а мы левобережную ?!  То есть - свои подарки неблагодарным возвращать себе не будем, а ПЕРЕподарим  своим заклятым врагам :!  Умасливать их будем ?!
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