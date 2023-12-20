В Иране производят пассажирские самолеты

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). В Иране построен первый завод по производству пассажирских самолетов. Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш, выступая 19 декабря на полях седьмой Международной выставки транспорта, логистики и смежных отраслей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии