В Иране производят пассажирские самолеты

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). В Иране построен первый завод по производству пассажирских самолетов. Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш, выступая 19 декабря на полях седьмой Международной выставки транспорта, логистики и смежных отраслей.