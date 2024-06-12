Стрелявших у Кремля мигрантов пытается оправдать диаспора: Просто "шалость"

Несколько дней назад в Москве произошло настоящее ЧП. Во время празднования свадьбы, азербайджанцы, после гулянок и танцев, достали оружие и стали палить в воздух – в таком виде колонна буквально поехала к Кремлю, где все её участники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.