Стрелявших у Кремля мигрантов пытается оправдать диаспора: Просто "шалость"

Несколько дней назад в Москве произошло настоящее ЧП. Во время празднования свадьбы, азербайджанцы, после гулянок и танцев, достали оружие и стали палить в воздух – в таком виде колонна буквально поехала к Кремлю, где все её участники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
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