Европа не хочет мира? Франция усилит военную поддержку Украины

Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. По словам Лекорню, поставки ракет Mistral направлены на защиту зон боевых действий, а новые SCALP позволят Украине наносить удары в тылу противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии