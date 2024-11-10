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Европа не хочет мира? Франция усилит военную поддержку Украины

Европа не хочет мира? Франция усилит военную поддержку Украины

Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. По словам Лекорню, поставки ракет Mistral направлены на защиту зон боевых действий, а новые SCALP позволят Украине наносить удары в тылу противника.

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