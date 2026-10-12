Руслан Бортник: Украина шесть раз отказалась прекратить удары по НПЗ — теперь пожинает плоды

Дизельная сделка США и России — это жест отчаяния Трампа или продуманная месть Украине? Как встреча в Майами превратилась в ширму для объявления о сделке? Почему 50% украинцев считают мир важнее победы, и как это влияет на переговоры? И готов ли Киев к территориальным уступкам в обмен на гарантии безопасности? Политолог, директор Украинского института политики Читать далее: https://govorit.
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