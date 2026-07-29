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Аргументы недели

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В результате деятельности блогера были возбуждены подписчики и уголовное дело

В результате деятельности блогера были возбуждены подписчики и уголовное дело

В Мещанском районном суде Москвы завершились прения сторон по уголовному делу в отношении секс-блогера Сони Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина), обвиняемой в незаконном распространении порнографических материалов через интернет.

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