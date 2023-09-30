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Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» – «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Бурсаспор» и другие матчи

В субботу, 30 сентября, продолжится новый сезон турецкой лиги. В рамках регулярного чемпионата «Анадолу Эфес» сыграет с «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Бурсаспор».

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