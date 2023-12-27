Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Для России это тренд, зачем разгонять и наводить порядок в культуре, шоу бизнесе, ТВ, СМИ и т.д. одна проститутка Соб...Институт русофоби...
  • Борис Выдрин
    Да, автор рассказал совершенно страшное. Даже невозможно поверить, кто же из властей или академии наук додумался пост...Институт русофоби...
  • Bogdan Stupin
    В окопах и без присутствия откровенно русофобской публики  хватает  грязи - война есть война, она совсем не похожа на...Институт русофоби...

США снова обманули? До прибалтов только дошло, куда они вляпались. Эстония, Латвия и Литва надеются на милосердие русских

США снова обманули? До прибалтов только дошло, куда они вляпались. Эстония, Латвия и Литва надеются на милосердие русских

Прибалты, наконец, испугались – причём отнюдь не России, что характерно, а того, что их бросит в самый решающий момент любимый гегемон! Оказывается, на чуткую нервную систему Таллина, Риги и Вильнюса очень шибко повлияла судьба одного американского союзника, которого сейчас на глазах сливают! В Эстонии, Латвии и Литве начинают появляться сомнения относительно готовности США вступить в конфликт в поддержку этих стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх