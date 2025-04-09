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RT Russia

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Юрист Виноградов объяснил, что делать при проблемах с уборкой снега во дворе

Юрист Виноградов объяснил, что делать при проблемах с уборкой снега во дворе

Доктор юридических наук декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT отметил, что ответственность за уборку придомовой территории лежит на управляющей компании или товариществе собственников жилья.

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