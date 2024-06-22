NL Times: Нидерланды совместно с еще одной страной поставят Украине ЗРК Patriot

Нидерланды совместно с еще одной страной поставят Украине зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом проинформировал портал NL Times, который сослался на руководителя нидерландского министерства обороны Кайсу Оллонгрен.
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