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NL Times: Нидерланды совместно с еще одной страной поставят Украине ЗРК Patriot

NL Times: Нидерланды совместно с еще одной страной поставят Украине ЗРК Patriot

Нидерланды совместно с еще одной страной поставят Украине зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом проинформировал портал NL Times, который сослался на руководителя нидерландского министерства обороны Кайсу Оллонгрен.

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