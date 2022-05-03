Обиженная ливерная колбаса

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за его нежелания посетить Украину — Der SpiegelЕще одна наглядная демонстрация той жалкой роли, которую сейчас играет Германия при Шольце.