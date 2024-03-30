Шойгу: виновных в срыве сроков строительства объектов ОПК надо привлечь к ответу

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал решить вопросы с реконструкцией предприятий оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, а также привлечь к ответственности организации, которые срывают сроки.
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