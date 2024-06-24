Автобус запустят между Кулебаками и Нижним Новгородом, сообщается в соцсетях новой маршрутной сети. Новый междугородный маршрут №617 уже включили в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Нижегородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии